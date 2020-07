Violento incidente in centro a Fondi: grave un 17enne

Sono ore di apprensione per il 17enne coinvolto in un grave incidente avvenuto la scorsa notte in pieno centro a Fondi, quando erano circa le 2.

Lo scontro fra lo scooter guidato dal giovane e un’auto, in via Don Luigi Sturzo, tra il palazzo comunale e il Centro Valerio, ha visto infatti il ragazzo avere la peggio: il violento impatto lo ha sbalzato sulla recinzione di un’abitazione.

Gli operatori del 118, intervenuti sul posto hanno infatti dovuto liberare il 17enne proprio dalla recinzione, che gli ha causato gravissime ferite, tanto da dover richiedere l’intervento dell’eliambulanza.

Trasportato d’urgenza all’ospedale Gemelli di Roma, si trova tuttora ricoverato in gravi condizioni.