Terribile incidente tra auto: un morto e due feriti gravi

Terribile incidente, la scorsa notte, lungo via Migliara 48. Si è verificato intorno all’una di domenica nel territorio di Pontinia, all’altezza del chilometro 73 dell’arteria, vedendo scontrarsi una Bmw Serie 1 che viaggiava in direzione Latina e una Mini Cooper che procedeva in direzione Terracina: secondo le prime ricostruzioni quest’ultima auto, per cause da accertare, ad un tratto ha invaso la corsia opposta, dando luogo a uno schianto frontale.

Il conducente, Alessandro Paolucci, 40enne nato a Velletri e residente a Cisterna, è morto sul colpo. In gravissime condizioni gli occupanti dell’altra macchina, ovvero il conducente G.M., 28enne di Sonnino, e la 28enne di Latina C.B., rianimata dal personale sanitario. A margine, entrambi sono stati ricoverati in prognosi riservata presso l’ospedale Santa Maria Goretti.

Una situazione drammatica, quella che si sono trovati di fronte i soccorritori, subito dopo l’allarme intervenuti in forze con ambulanze e auto mediche provenienti da Sonnino, Pontinia, Priverno e Latina scalo. Con il personale sanitario che ha tentato di stabilizzare per quanto possibile le condizioni dei due 28enni, mentre per il 40enne non c’è stato nulla da fare. Particolarmente difficoltoso, peraltro, il lavoro di estrazione del suo corpo dalla Mini, dato che il motore per la violenza dell’impatto aveva invaso l’abitacolo.

Sul posto hanno operato anche diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnati a lungo pure nel canale che costeggia la Migliara 48: non era escluso che nell’incidente fossero rimaste coinvolte altre persone, scaraventate in acqua. Eventualità per fortuna scartata, alla fine. Per riguarda i rilievi del caso, sono stati affidati ai carabinieri.

