Tentato furto in abitazione: 31enne di Sabaudia ai domiciliari

Ieri, 10 luglio, i militari della Stazione carabinieri di Sabaudia hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Roma nei confronti di un 31enne del luogo per innumerevoli reati contro la persona, patrimonio e stupefacenti, ritenuto colpevole di tentato furto in abitazione in concorso con altri commesso in Sabaudia nel 2017.

Il prevenuto dovrà scontare una pena di un anno, due mesi e 6 giorni di reclusione in regime di detenzione domiciliare nel luogo di residenza.