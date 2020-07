Kitesurf atterra in spiaggia e travolge bagnanti: un uomo in ospedale

Un kitesurf finisce fuori controllo ed atterra in spiaggia, travolgendo delle persone e danneggiando un ombrellone. Feriti leggermente due bagnanti: un uomo, colpito al torace e che a margine dei fatti si è recato presso il pronto soccorso del Dono Svizzero per accertamenti, e una donna, che ha riportato una piccola lesione al viso, senza comunque ritenere necessario recarsi in ospedale.

L’incidente si è verificato sabato pomeriggio a Formia, in zona San Pietro, nel tratto di spiaggia libera davanti alla clinica Salus, tra le aree comunali rientranti nel “Piano di salvamento” Covid-19.

A margine dei fatti sul posto si sono portati gli uomini della Guardia Costiera, che hanno elevato un verbale da 250 euro nei confronti del kiter ‘maldestro’. Sono intervenuti anche gli agenti del Commissariato locale, con l’uomo ferito che si è riservato di sporgere denuncia.