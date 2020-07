Evade dai domiciliari, scatta il rito direttissimo per un uomo di Terracina

Ieri, 10 luglio, i carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile di Terracina traevano in arresto, nella flagranza del reato di evasione, un 51enne del luogo.

L’uomo è stato sorpreso fuori dal domicilio statuito per la sua detenzione domiciliare.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato ricondotto presso la propria abitazione, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, previsto per la mattinata di oggi, come disposto dall’autorità giudiziaria.