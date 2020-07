Coronavirus in provincia di Latina: 6 nuovi casi positivi

“Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 6 nuovi casi positivi, di cui cinque trattati a domicilio. I casi sono distribuiti nel Comune di Aprilia (2) e nel Comune di Formia (4). Non si registrano nuovi decessi. Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva del Goretti”. A rendere noto l’aggiornamento rispetto ai casi di Covid-19 in provincia, l’Asl di Latina.

Riassumendo i dati dall’inizio dell’epidemia: Casi 578; Prevalenza 10,05; Guariti 504; Deceduti 36; Positivi 38, di cui 23 a domicilio.

“Si raccomanda ai cittadini di tutta la Provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti sulla mobilità delle persone nonché tutte le prescrizioni in materia di rispetto delle distanze, del lavaggio delle mani e del divieto di assembramento”, ricordano come di consueto dall’Azienda sanitaria. “Si ricorda che, allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza”.

Legenda: Casi misura il numero di casi positivi riscontrati, tra i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nei Comuni della Provincia di Latina, dall’inizio dell’emergenza; Prevalenza misura il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti; Guariti evidenzia il numero di cittadini, originariamente positivi, che sono risultati negativi per due tamponi consecutivi e clinicamente guariti; Deceduti misura il numero di decessi di cittadini residenti in Provincia indipendentemente dalla struttura di cura; pazienti attualmente gestiti in regime di ricovero ospedaliero; Positivi rileva il numero dei pazienti che, allo stato, risultano ancora positivi e in carico al sistema sanitario; di cui a domicilio misura quanti dei pazienti attualmente positivi risulta essere in cura presso il proprio domicilio.