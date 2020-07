NOTIZIA FLASH – Un vasto incendio è divampato a Gaeta ai piedi di Monte Dragone. La zona è sorvolata da due canadair, sul posto Vigili del Fuoco e protezione civile stanno lavorando per spegnere le fiamme, il buio potrebbe peggiorare la situazione soprattutto per il fatto che i mezzi aerei non possono volare. Seguono aggiornamenti.