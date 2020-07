Quattro passi per Formia, la seconda puntata

Domenica 12 luglio 2020 alle ore 14:30 in diretta su facebook la seconda puntata di “Quattro passi…per Formia”, il nuovo format della Pro Loco città di Formia dedicato alla promozione e valorizzazione turistica, culturale, archeologica ed enogastronomica della città di Formia.

In questa puntata il presidente Renato Lombardi e il vicepresidente Rossana Parente, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale Formiana Saxa faranno conoscere lo storico sito de “Gliu’ Canciegl” , nel Borgo di Castellone, apprendere l’arte del lavoro ad uncinetto con Gina Vitale, segretario dell’ associazione culturale. L’Arte nelle mani, presenteranno il Prof. Pasquale Scipione, autore del romanzo “Ritorno tedesco con incognita”, ambientato nel territorio formiano e dedicato al padre. Per la rubrica i Sapori del nostro territorio, la Tielleria 3.0 di Via Rubino propone la Tiella di Cicerone.

Anche in questa puntata fondamentale la regia di Paolo Parasmo e la fattiva e volontaria collaborazione del coordinamento di segreteria della Pro Loco città di Formia, formato da Anna Sorgente e Luigi Saraniero.

Si ricorda che il format, facente parte del ben più ampio progetto “Zaffiri” è senza scopo di lucro e realizzato con risorse proprie e vede l’adesione di associazioni e attività’ produttive locali.