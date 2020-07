Estate cisternese, la manifestazione di interesse per gli eventi

E’ stato pubblicato l’avviso per la manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti e associazioni operanti sul territorio che si occupano di eventi culturali, attività educative e ludico-ricreative ed eventi sportivi, per la presentazione di progetti finalizzati a realizzare attività da inserire nell’ambito delle iniziative dell’Estate Cisternese 2020.

Considerata l’emergenza sanitaria da Covid-19, saranno vincolanti le linee di indirizzo e i protocolli di sicurezza emanati dal Governo e dalla Regione Lazio e pertanto tutte le progettualità proposte dovranno essere conformi agli stessi.

Possono presentare la manifestazione di interesse tutte le associazioni, organizzazioni ed enti – esclusi coloro che svolgono attività partitica – che si occupano di attività educative, ricreative, sportive, culturali operanti sul territorio di Cisterna di Latina e che intendano realizzare un’attività in proprio o con il supporto di partner.

Il progetto proposto, oltre a rispettare tutte le prescrizioni dettagliate nell’Allegato 9 al DPCM 17/05/2020, dovrà illustrare l’ubicazione precisa della manifestazione all’interno dell’area individuata con dettagliata suddivisione per tipologia di attività, comprensiva di indicazione di mq. occupati; la descrizione delle iniziative programmate con un calendario il più possibile dettagliato degli appuntamenti e della loro distribuzione all’interno delle fasce orarie; l’indicazione del target a cui si rivolgono le attività;

il business plan dal quale si evinca la sostenibilità economico-finanziaria del progetto con l’indicazione delle fonti di finanziamento del progetto (finanziamenti pubblici, privati, entrate commerciali, ecc..), e l’indicazione dei costi totali con distinzione tra le varie voci di spesa previste nella programmazione delle attività; il progetto tecnico dettagliato, con particolare riferimento alle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; alle misure che saranno applicate per garantire il rispetto dei principi di Safety & Security; all’allestimento previsto e materiali utilizzati.