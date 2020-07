Coldiretti: donati circa 2mila chili tra frutta, verdura e pasta

Per Coldiretti la solidarietà non va in vacanza. Proprio questa mattina infatti la Coldiretti di Latina ha donato alla Caritas del capoluogo pontino circa 2000 chilogrammi tra frutta, verdura e pasta messi a disposizione dal Consorzio Copla di Fondi.

Ringraziando Guido La Rocca e Lino Conti, rispettivamente presidente e direttore Copla di Fondi per la collaborazione odierna, il direttore di Coldiretti Latina Carlo Picchi ha sottolineato “l’importanza di creare sinergie concrete tra enti e istituzioni per combattere nuove e vecchie povertà”.

La donazione verrà messa a disposizione delle famiglie bisognose della città. “Inoltre – ha chiarito Picchi – l’ingente offerta di pasta e prodotti ortofrutticoli permetterà la preparazione di circa 120 pasti per la mensa dedicata a persone provenienti da situazioni di forte disagio economico e sociale”.

Se in passato erano per la maggioranza stranieri (rumeni, algerini, tunisini, marocchini, ucraini, bulgari, indiani) oggi, in un momento economicamente difficile, si riscontra un sensibile aumento della presenza di cittadini italiani che si ritrovano a chiedere aiuto per mangiare.