Campi da tennis “ex americani”, il bando per la gestione

È online sull’albo pretorio del Comune di Formia il bando di gara per la procedura di affidamento in concessione dei campi da tennis “ex americani” di via Ponteritto nel quartiere di Gianola. “Un iter burocratico che si attendeva ormai da tantissimi anni e che finalmente ha avuto il via libera grazie al lavoro prezioso della Dirigente e dei dipendenti del Settore Polizia Locale e Servizi ai Cittadini – Servizio Cultura, Sport e Scuola, che ringrazio fortemente – sottolinea l’assessore allo Sport e Scuola Alessandra Lardo – È una notizia importante ed è soltanto il primo passo, si sta infatti lavorando costantemente anche per regolamentare la gestione di altri impianti sportivi. Un atto dovuto e atteso, come si evince dalla delibera di giunta numero 370 del dicembre 2019 con cui vennero definite le linee di indirizzo per la predisposizione del bando finalizzato all’impianto”. “Con questi provvedimenti – conclude l’assessore Lardo – si cerca di semplificare e regolamentare anche il lavoro delle stesse organizzazioni sportive che si impegnano quotidianamente con tanti sacrifici a far praticare sport a migliaia di ragazzi”.

La concessione dei tre campi da tennis “ex americani” (due in terra battuta e uno in cemento, tutti scoperti) sarà̀ di quattro anni e la durata potrà̀ essere prorogata di altri due se i presupposti dell’andamento gestionale rispecchieranno un buon andamento, con lo stato di attuazione degli impegni assunti e il grado di soddisfazione dell’utenza. “Il concessionario – si legge nel bando – è tenuto tra l’altro al pieno rispetto di tutte le disposizioni stabilite dalla presente convenzione e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di impianti sportivi e deve applicare tutte le norme emanate in materia igienico-sanitaria e sarà̀ totalmente responsabile in caso di mancato rispetto delle stesse”.