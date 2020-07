A spasso tra la Storia: riapre il parco archeologico Privernum

“Dopo tanta attesa, riapre finalmente il parco archeologico Privernum. Da sabato 11 luglio e fino a domenica 30 agosto 2020 sarà possibile tornare a passeggiare tra i resti monumentali dell’antica Privernum, nel verde della Valle dell’Amaseno e la cornice dei Monti Lepini. I nostri archeologi vi guideranno alla scoperta delle domus di età repubblicana che ruotano intorno a grandiosi archi e peristili, del teatro e dei suoi portici, delle cattedrale e delle mura della fase medievale della città”. Lo rende noto il Comune di Priverno.

“La visita si svolgerà in assoluta sicurezza, adottando pochi ma indispensabili accorgimenti che fanno ormai parte della nostra quotidianità: il rilevamento della temperatura l’uso della mascherina, il rispetto della distanza interpersonale, l’igienizzazione delle mani. Non saranno trattenuti dati personali. Non è obbligatoria ma è gradita la prenotazione, in caso di affluenza consistente lo staff provvederà a contingentare gli ingressi.

Il parco si visita solo accompagnati dai nostri archeologi, sono previste pertanto negli orari di apertura visite guidate con partenze fisse. Nei mesi di luglio e agosto 2020 il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 20.00, con visite guidate alle 10.30-11.30-17.00-18.00-19.00.

Conclude idealmente la giornata la visita del Museo Archeologico di Priverno nelle cui sale, tra mosaici e statue, si sviluppa il racconto della città romana, e il Museo Medievale di Fossanova, nel suggestivo contesto dell’antica foresteria cistercense, dove sotto lo sguardo della Madonna di Mezzagosto, si raccontano le ultime fasi di vita di Privernum, fino al suo trasferimento, nel corso del XIII secolo, sul colle che ancora ospita l’abitato moderno”.

Parco archeologico: quota di partecipazione € 6,00 comprensiva d’ingresso e visita guidata, ridotto a € 5,00 per minori di 12 anni, studenti, over 60 e gruppi di minimo 12 partecipanti.

Dal martedì al venerdì visite per gruppi previa prenotazione.

Località Mezzagosto – SR 156 dei Monti Lepini – km 28.800. L’ingresso al parco Archeologico è sulla prima traversa della SR 609 Carpinetana

Info: tel 0773/912306 – 347/2330723

musarchpriverno@libero.it