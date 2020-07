Una donna di 79 anni ha perso la vita a Gaeta sulla spiaggia di Fontania.

Ancora da chiarire le cause del decesso, anche se dalle prime indescrezioni sembra possa essersi trattato di un malore. Secondo quanto trapelato, la donna si sarebbe accasciata all’improvviso, perdendo conoscenza. Nonostante i tentativi di rianimazione, per l’anziana non c’è stato nulla da fare.

Sul posto i sanitari del 118, oltre agli uomini della Guardia Costiera.