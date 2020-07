Rendiconto 2019, l’opposizione: Consiglio da rinviare

Lamentando il mancato deposito presso la Segreteria del Comune del parere dei revisori dei conti sul rendiconto di gestione 2019 e specificando che tale documento va messo a disposizione dei consiglieri comunali almeno 20 giorni prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto, i consiglieri d’opposizione del Comune di Cori della lista civica “L’altra Città”, Angelo Sorcecchi, Germana Silvi, Quintilio Carpineti e Francesco Ducci, hanno chiesto, con una nota indirizzata al prefetto di Latina e al segretario generale del Comune di Cori, di rinviare la seduta consiliare fissata per il 22 luglio di almeno venti giorni e comunque sempre almeno venti giorni dopo il deposito della relazione.

I quattro hanno quindi ribadito “l’esigenza del rispetto della normativa vigente, troppe volte dimenticata dall’amministrazione del Comune di Cori, come peraltro già avvenuto in occasione della recente deliberazione interessante il Bilancio di previsione 2020, in cui soltanto all’ultimo momento (il giorno prima del Consiglio), è pervenuto l’indispensabile parere di regolarità revisionale”.