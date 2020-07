Elezioni a settembre, il ministro Lamorgese: “A breve il decreto”

Non ci sono più dubbi ormai, manca solo la “carta scritta”, che come ha spiegato il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, arriverà a breve, anzi brevissimo.

Ormai non si parla più di indiscrezioni, la data del 20-21 settembre è sempre più realtà. Come avrebbe spiegato il ministro Lamorgese ad “Agorà” su Rai 3 e ripreso da “Il Giornale” nei prossimi giorni arriverà il decreto per l’election day.

Comunali e Referendum Costituzionale saranno accorpate nella due giorni di metà settembre. Le Regioni dove si vota, decideranno in autonomia, ma pare ci sia una sorta di tacito accordo per accorpare tutte le elezioni.

In provincia di Latina, si rinnovano anche due amministrazioni comunali dove la campagna elettorale è di fatto già inizia, ovvero Fondi e Terracina.

Tra due mesi e mezzo, dunque, si riaprono i seggi o almeno così pare, in attesa dell’ok definitivo.