Covid-19, tre nuovi positivi in provincia: 2 a Latina, 1 a Pontinia

Positività al nuovo coronavirus in crescita in terra pontina. Tre sono i nuovi casi riscontrati dall’Asl di Latina nella giornata odierna. Di questi due sono di Latina e uno di Pontinia. Dei tre casi, uno è trattato a domicilio.

Nel frattempo, salgono a 570 i positivi al Covid-19 in provincia da inizio emergenza.

Dall’Asl continuano a sottolineare: “Si raccomanda, infine, ai cittadini di tutta la Provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti sulla mobilità delle persone nonché tutte le prescrizioni in materia di rispetto delle distanze, del lavaggio delle mani e del divieto di assembramento. Si ricorda che, allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza.“