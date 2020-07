Alla guida senza patente e con documenti falsi: arrestato

Nella serata di ieri, 8 luglio, in via del Lido a Latina, i militari del locale NOR Sezione Radiomobile, nell’ambito di servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un cittadino marocchino 39enne, per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

L’uomo è stato fermato dai militari operanti alla guida di un motociclo, sprovvisto di patente di guida in quanto sospesa ed esibiva una carta d’identità con propria fotografia e generalità rilasciata dal Comune di Latina, valida per l’espatrio. Dai primi accertamenti eseguiti, il documento è risultato falso come riscontrato dalle verifiche esperite presso gli uffici dell’anagrafe comunale, pertanto sottoposto a sequestro. Il prevenuto è stato arrestato e trasferito presso il proprio domicilio in attesa di giudizio con rito direttissimo.

L’arresto operato dai militari si inserisce nel quadro di prevenzione e repressione del fenomeno del terrorismo che il legislatore ha previsto per tutelare l’ordine e la sicurezza interna e internazionale e contrastare il fenomeno dei foreign fighters.