A due passi dalla nostra provincia si lavora al vaccino Covid – FOTO

Vicino ai confini geografici della provincia di Latina si lavora alla sperimentazione di uno dei possibili vaccini al nuovo coronavirus. Stiamo parlando dei laboratori di Reithera Srl di Castel Romano.

Questa mattina, come riportato sui social dalla pagina Facebook “Salute Lazio” con tanto di foto, l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, insieme al Ministro della Salute, Roberto Speranza, al Ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, al Commissario per l’emergenza Covid19, Domenico Arcuri e al Direttore Generale di Aifa, Nicola Magrini, ha visitato gli impianti di Castel Romano dove si lavora in prima linea ad un vaccino per sconfiggere definitivamente il Covid-19, attraverso la collaborazione dell’Istituto Spallanzani di Roma.