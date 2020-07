Un Piano Marshall per l’erosione, la voce di Fazzone (FI)

Il coordinatore regionale di Forza Italia e senatore azzurro Claudio Fazzone, fa sapere di aver preso carta e penna e aver parlato al presidente Zingaretti del problema dell’erosione sulla costa.

“Serve un ‘piano Marshall’ straordinario e pluriennale sul ripascimento, in grado di fornire soluzioni definitive al problema erosivo del nostro litorale laziale.

Siamo davanti ad ‘un’emergenza gravissima’ che ha cancellato interi tratti di costa nei Comuni nel Lazio ed in particolare nel pontino, dove la situazione sta diventando insostenibile sia sotto il profilo della tutela ambientale che in termini di difesa del sistema economico locale.

Attraverso una lettera ho chiesto al presidente Zingaretti un cambio di passo deciso questo tema di vitale importanza per i nostri territori.

In ballo c’è la sopravvivenza di numerose imprese balneari, soprattutto di piccole e medie dimensioni, ancora attive sul nostro litorale e che non meritano di essere abbandonate.

A mio parere bisogna recepire la voce di imprenditori operanti sulla costa, da Minturno al Salto di Fondi, passando per Sabaudia, San Felice Circeo, Latina, Nettuno, Anzio, Ostia, fino a Montalto di Castro, che per via di questa emergenza rischiano di veder andare in fumo l’unica fonte di reddito.

L’esperienza maturata dimostra che ogni intervento deve essere effettuato sulla base di una programmazione seria, frutto di una visione complessiva del problema. La difesa delle spiagge va affrontata attraverso l’elaborazione di studi scientifici e in modo organico per tutta la costa laziale

In molte realtà del nostro Paese, come ad esempio in Veneto, si è proceduto alla redazione di un documento tecnico sulla base di studi scientifici, per la caratterizzazione e la valutazione di compatibilità delle sabbie destinate al ripascimento dei litorali, che hanno permesso di approfondire le conoscenze sui valori sito-specifici dei sedimenti della costa.

In quella realtà è stato elaborato un progetto per lo studio ed il monitoraggio della linea di costa proprio per la definizione degli interventi di difesa dei litorali dall’erosione a lungo termine.

Sarebbe auspicabile effettuare anche nel nostro contesto regionale un monitoraggio della reale situazione in cui versa l’intero litorale laziale da Montalto di Castro fino a Minturno, per definire le criticità esistenti e, mediante una mirata scala di priorità, attuare interventi volti a ridurre il rischio di erosione.

E’ necessario lavorare su un piano straordinario che preveda una programmazione di vasta portata con interventi a medio e lungo termine, tali da produrre risposte durature e risolutive al problema dell’erosione costiera”.

Lo dichiara in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia Lazio, il senatore Claudio Fazzone