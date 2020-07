Tentata rapina e lesioni, 28enne finisce in carcere

Nella giornata di ieri i militari dell’Arma di Sonnino in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Latina – che concordava con la motivata richiesta di aggravamento della misura avanzata dall’Arma operante – traevano in arresto per i reati di “tentata rapina, lesioni, danneggiamento, estorsione e minacce” un 28enne del luogo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. L’arrestato, espletate le formalità di rito, veniva associato presso la casa circondariale di Latina.