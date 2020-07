Serapo, pavimentazione non delle migliori: la denuncia di un lettore – FOTO

Le foto parlano più di tante parole. La pavimentazione dell’area che collega via Marina di Serapo e via Firenze a Gaeta, nonostante sia stata realizzata non molti anni addietro e abbia visto diversi interventi di sistemazione, rimane in una situazione abbastanza degradante.

È quanto emerge dalla segnalazione fotografica fatta da un lettore che mostra come anche la fontana non vive di grande salute, mentre nonostante le segnalazioni, il fondo rimane molto scivoloso come più volte messo in evidenza dagli amanti delle due ruote.