Ruba una Corona del Rosario in chiesa, denunciata una donna

Aveva rubato la Corona del Rosario in chiesa ma è stata rintracciata in 24 ore dai Carabinieri. E’ quanto accaduto a Terracina dove nella gionata di oggi i militari dell’Arma hanno denunciato per il reato di “furto aggravato” una 49enne del luogo. La donna nel pomeriggio di ieri, approfittando dell’orario di apertura della chiesa del Santissimo Salvatore di Terracina, dopo avere danneggiato alcune piante dell’altare, si impossessava della Corona del Rosario in argento e zirconi esposta sulla statua della Madonna. la refurtiva, del valore di circa 5.000 euro, e’ stata recuperata e restituita al parroco. Un’operazione importante quella dei Carabinieri che restituisce il Rosario il cui valore, per i fedeli non è quantificabile in soldi.