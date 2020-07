Priverno, iniziano i lavori dell’Astral su via Marittima II

I lavori, dettati dall’ordinanza n.1/2020 dureranno circa 70 giorni, dal 1 luglio al 12 settembre 2020 ed inizieranno dal litorale per poi proseguire in sequenza verso la parte interna, così da non interferire con la stagione balneare.

“Nel nostro interesse – scrivono dal Comune – la via Marittima II , una strada importante di collegamento tra Priverno e il Borgo di Fossanova, la Stazione Ferroviaria e il litorale sud pontino, purtroppo da sempre pericolosa, verrà messa completamente in sicurezza tramite il rifacimento del manto stradale e della segnaletica rifrangente.

Finalmente potremo godere di una strada più sicura e più congeniale per gli automobilisti ma anche per i pedoni in quanto è prevista l’installazione di attraversamenti pedonali rialzati proprio in prossimità del Borgo di Fossanova per rallentare il traffico e consentire la circolazione in sicurezza.”