Pontini in trasferta segnalati per “detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico”. In base ai controlli effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Frosinone nella notte appena trascorsa sono stati segnalati:

– un 40enne di Terracina (LT) poiché, controllato e sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di gr. 0,8 di cocaina. Sostanza stupefacente sequestrata e patente di guida ritirata;

– un 48enne di Priverno (LT) poiché, controllato e sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di gr. 0,20 di cocaina. Sostanza stupefacente sequestrata;

inoltrate 5 proposte per l’irrogazione della misura di prevenzione del rimpatrio con Foglio di via obbligatorio” nei confronti di:

– una 31enne rumena domiciliata a Patrica, un 49enne nigeriano residente a Roma, un 28enne residente nella Provincia di Latina, un 26enne residente in Provincia di Modena ed un 24enne di origini Moldave, tutti gravati da vicende penali reati contro il patrimonio poiché, in seno al controllo da parte dei militari, non fornivano giustificato motivo circa la loro presenza nelle circostanze di tempo e di luogo nelle zone interessate dal meretricio.