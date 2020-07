Pallamano, l’HC Fondi dopo gli appelli si iscrive all’A1

L’HC Fondi dopo gli appelli delle scorse settimane salva l’A1 maschile. Dopo la nota triste e di addio alla massima serie della pallamano del Gaeta, arriva invece quella dei rossoblù in cui affermano di aver completato l’iscrizione.

In realtà, parafrasando la nota della società sportiva, non sono risolti i problemi di carattere economico, tant’è che si parla di “input, nell’attesa che possano concretizzarsi“, ma c’è un primo passo. Un passo che si spera possa portare dritti dritti a disputare anche nella stagione 2020/2021 un campionato di rilievi nella massima serie italiana.

“In questi mesi e negli ultimi giorni, in modo particolare, la dirigenza fondana ha lavorato e continuerà a lavorare senza sosta affinché l’HC Fondi possa continuare ad essere un vanto per la città – si legge nella nota della società –. In questi giorni, inoltre, sono state tante le risposte all’appello che la nostra società ha diffuso a mezzo stampa. Questi input, nell’attesa che possano concretizzarsi, hanno spinto la dirigenza dell’Handball Club Fondi ad aver comunque depositato presso la Federazione Italiana Giuoco Handball, nel rispetto delle scadenze e delle modalità previste, tutta la documentazione per l’iscrizione al campionato di Serie A1 maschile 2020/21.”