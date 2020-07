L’onorevole Raffaele Trano saluta il Prefetto Trio

“Saluto il prefetto Maria Rosa Trio e la ringrazio per le forti doti di sensibilità e profondo impegno che ha mostrato in questi ultimi due anni nell’affrontare le situazioni critiche sul territorio della provincia di Latina. Con Lei ho trovato consonanza su temi difficili e di stretta attualità, dal precariato alle crisi aziendali. Mi sono confrontato con il prefetto Trio, nel rispetto dei ruoli, sui temi della legalità, con particolare riferimento al tema delle infiltrazioni mafiose e dell’usura, riscontrando sempre da parte sua molta attenzione, come del resto ha dimostrato con i membri della Commissione Antimafia.

La ringrazio inoltre per aver mostrato vicinanza alle popolazioni locali, conducendo in prima persona tavoli sulla crisi idrica e più recentemente occupandosi dell’emergenza da Sars-Covid-19. Recentemente l’ho sollecitata, trovando anche in questo un interlocutore all’altezza, sulle problematiche ambientali e sul rispetto delle normative Seveso, al rispetto delle quali sono impegnati da anni cittadini e comitati e di cui mi sono fatto portavoce.

E sempre in tema di sicurezza recentemente ha dato il suo contributo decisivo nell’approvazione dei piani di emergenza e soccorso per le gallerie ferroviarie della provincia di Latina. Ricorderò questo prefetto per la sobrietà e l’alto senso dello Stato con il quale ha onorato la Festa della Repubblica e gli altri incontri istituzionali, privilegiando sempre i valori costituzionali all’ostentazione del potere. Faccio allo stesso tempo i migliori auguri di buon lavoro al suo successore, il prefetto Maurizio Falco, pronto ad offrire anche a lui la più ampia collaborazione.

In terra pontina c’è ancora molto da fare nel contrasto alle mafie e ci aspettano tempi duri. La crisi economica anche su questo magnifico territorio pesa enormemente e le organizzazioni criminali stanno cercando con ogni mezzo, a partire dai prestiti a tassi usurari, di mettere le mani sui pezzi più pregiati della nostra economia, partendo da quella turistica dei centri del litorale. La malavita approfitta dei momenti di difficoltà e stringe i suoi tentacoli attorno alle imprese in crisi di liquidità. Non possiamo permettere il sacco pontino e sono certo che il prefetto Falco saprà contrastare tali fenomeni. Dalla sua parte ci sarà tutta la parte sana della provincia e ribadisco che sarò al suo fianco”. A dichiararlo l’onorevole Raffaele Trano.