L’incanto delle immagini di Garrone per la maison Dior a Ninfa

E’ stato pubblicato su youtube il film di presentazione della collezione autunno-inverno 2020-2021 girato al Giardino di Ninfa dal regista Matteo Garrone per la maison Dior. A dir poco meraviglioso, il film rende ancora più magico in luogo come il Giardino di Ninfa. Le riprese erano state effettuate nelle scorse settimane. La notizia con il link è stata pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale del Giardino di Ninfa. L’arte del cinema incontra la moda raccontando un mondo altro, quasi un sogno nella natura delicata ed allo stesso tempo prorompente dove si consumano amori e corse spensierate. Riportiamo alcune foto delle riprese pubblicate sulla pagina. E…buona visione