Il villaggio della solidarietà di Castel Romano verso la chiusura

Firmata oggi dall’assessore alla Sanità e Integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, l’ordinanza per l’attuazione delle azioni organizzative e funzionali alla chiusura del villaggio della solidarietà di Castel Romano e per la riduzione in pristino dello stato dei luoghi all’interno del perimetro della Riserva Naturale Decima – Malafede.

In particolare, l’ordinanza prevede che Roma Capitale ripristini, con effetto immediato, il varco d’accesso al “Villagio della Solidarietà” di Castel Romano garantendo la presenza continua h24 della Polizia Locale, in modo da poter inibire l’accesso al campo alle persone non autorizzate nonché impedire l’introduzione all’interno del campo stesso dei materiali oggetto di incendi e roghi, ovvero di smaltimenti irregolare ed illecito.

Inoltre, Roma Capitale ripristina la funzionalità dei due depuratori già presenti, entro quindici giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza ed attiva la rimozione dei materiali abusivamente sversati nelle aree circostanti il Villaggio.

Roma Capitale procede alla completa attuazione delle azioni organizzative e funzionali alla chiusura definitiva del villaggio della solidarietà di Castel Romano e alla bonifica dell’intera area nonché al ripristino dei luoghi allo stato originario.