Vendita abusiva di prodotti ittici in spiaggia: stangata per due campani

Martedì mattina, in seguito a una segnalazione pervenuta alla Polizia locale, la Guardia Costiera di Gaeta è intervenuta a Scauri di Minturno, nei pressi del Lido Vascello, per la presenza di due soggetti originari di Pozzuoli (NA), intenti a vendere prodotti ittici direttamente in spiaggia.

A conclusione dei controlli, è stata elevata una sanzione amministrativa da 1500 euro per detenzione e vendita di prodotti ittici sprovvisti di tracciabilità, con il conseguenziale sequestro amministrativo di circa 15 chilogrammi di pesce vario (gamberi, seppie, calamari, merluzzi e triglie).

La Polizia locale ha inoltre provveduto alla contestazione del commercio abusivo sulla spiaggia ai sensi del decreto legislativo. Il prodotto ittico è stato quindi destinato allo smaltimento a cura di ditta specializzata, come disposto dal medico veterinario Asl intervenuto. “Lo stesso prodotto infatti, di dubbia provenienza e peraltro conservato sotto il sole, è risultato privo dei minimi requisiti igienico sanitari e pertanto non idoneo al consumo umano”, rendono noto dalla Guardia Costiera.