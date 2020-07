Guida un ciclomotore senza targa e telaio e tenta la fuga: 20enne denunciato

“Nella serata di ieri, 6 luglio, a Latina, personale della Stazione carabinieri di Borgo Sabotino, unitamente ai militari dell’8° Reggimento Lazio – S.I.O. Roma, durante un servizio di controllo straordinario del territorio, deferivano stato di libertà un 20enne di Latina, per ricettazione.

Il predetto, a bordo di un ciclomotore privo di targa e con matricola del telaio abrasa, sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita, non ottemperava all’ordine dell’alt imposto dai militari operanti, dandosi alla fuga che si concludeva poco dopo, quando l’uomo perdeva il controllo del mezzo, terminando la corsa contro i rovi presenti lungo il canale.

Per tale condotta, veniva altresì contestata la violazione prevista per inottemperanza all’alt imposto da funzionari o ufficiali/agenti addetti al servizio di polizia in uniforme”.

Il mezzo è stato sequestrato”.