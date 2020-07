Covid in provincia di Latina: un nuovo caso positivo

Rispetto alla giornata di martedì, come reso noto dall’Asl, in provincia di Latina si registra un nuovo caso di positività al coronavirus. Il caso è distribuito nel Comune di Aprilia. Non si registrano nuovi decessi. Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva del Goretti.

Ricapitolando i dati dall’inizio dell’epidemia: Casi 566; Prevalenza 9,84; Guariti 503; Deceduti 36; Positivi 27, di cui 17 a domicilio.

“Si raccomanda, infine, ai cittadini di tutta la Provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti sulla mobilità delle persone nonché tutte le prescrizioni in materia di rispetto delle distanze, del lavaggio delle mani e del divieto di assembramento”, dicono dall’Azienda sanitaria. “Si ricorda che, allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza”.

Legenda: Casi misura il numero di casi positivi riscontrati, tra i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nei Comuni della Provincia di Latina, dall’inizio dell’emergenza; Prevalenza misura il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti; Guariti evidenzia il numero di cittadini, originariamente positivi, che sono risultati negativi per due tamponi consecutivi e clinicamente guariti; Deceduti misura il numero di decessi di cittadini residenti in Provincia indipendentemente dalla struttura di cura; pazienti attualmente gestiti in regime di ricovero ospedaliero; Positivi rileva il numero dei pazienti che, allo stato, risultano ancora positivi e in carico al sistema sanitario; di cui a domicilio misura quanti dei pazienti attualmente positivi risulta essere in cura presso il proprio domicilio.