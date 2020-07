“Una Cisterna di storie”, le letture musicate per i bambini

Da Comune di Cisterna la nota che spiega come tutti i lunedì di luglio Palazzo Caetani si trasforma nel palcoscenico per le letture destinate ai più piccoli.

“Da oggi e per tutti i lunedì del mese di luglio alle 18, la Corte di Palazzo Caetani ospiterà la rassegna di letture condivise e musicate, organizzata dalla Biblioteca comunale di Cisterna di Latina in collaborazione con il Gruppo locale NpL NpM.

Tutti gli incontri saranno così strutturati:

La prima parte consisterà nella presentazione del progetto locale e programma nazionale NpL. A seguire, i volontari NpL leggeranno per i partecipanti delle storie in musica, selezionate direttamente dalla Bibliografia NpL. L’incontro si concluderà con la possibilità di iscriversi, gratuitamente, ai servizi della biblioteca per poter portare a casa i libri che hanno maggiormente colpito il cuore e l’immaginazione di grandi e piccini.

I primi 3 incontri saranno dedicati alla fascia d’età 3 – 6 anni.

Durante l’attività, gli operatori NpL – NpM realizzeranno letture condivise e narrazioni sonore, seguite da un momento di esplorazione guidata degli strumenti musicali e del libro, della voce e da un’attività musicale conclusiva.

Tutti gli incontri si svolgeranno all’aperto, nel Cortile di Palazzo Caetani, su cui affaccia la Biblioteca. Gli ingressi saranno contingentati, e la biblioteca metterà a disposizione gel disinfettante. Gli spazi saranno allestiti secondo le misure stabilite nelle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”, consultabili all’indirizzo http://famiglia.governo.it/media/1979/11062020_linee-guida-centri-estivi.pdf .