Rifiuti per strada, i gabbiani banchettano a Gaeta – FOTO

Inciviltà animale? Sembrerebbe quanto immortalato da Renato Olimpio, nelle immagini che evidenziano a due passi dal mare e non lontano dalla spiaggia di Serapo un gabbiano bucare le buste della spazzatura.

In realtà la questione merita altro tipo di riflessione. Sicuramente in zona i bidoni per i rifiuti non sono molti e questo porta a sporcare la zona centrale. Ma non è una giustificazione per chi, tanti, che lasciano le buste con la spazzatura praticamente in mezzo la strada nei pressi del bidone.

Tra l’inciviltà delle persone, sembrerebbe sguazzare questo gabbiano che prende di mira le buste della spazzatura e i cestini dei rifiuti della zona.