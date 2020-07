Provincia e conferimento rifiuti, i sindaci a lavoro per individuare siti

Torna d’attualità la questione rifiuti in provincia di Latina ed interviene direttamente il presidente della Provincia Carlo Medici. Il numero uno di via Costa ha spiegato in una nota come i sindaci sarebbero al lavoro per individuare i siti ed evitare il ripetersi di situazioni come quella attuale.

Va ricordato come il problema ciclicamente ritorna e come si continua a ragionare su come poter risolvere la questione annosa dei rifiuti.