Proteste dei cittadini di via delle Fosse dinanzi al Comune – VIDEO FOTO

Prigionieri dopo lo smottamento, con infiniti problemi anche logistici, i residenti di via delle Fosse a Formia hanno preteso questa mattina con una protesta pacifica dinanzi al Comune, di incontrare amministratori e dirigenti per vedersi riconosciuti i loro diritti. L’Amministrazione comunale aveva già detto la propria dopo le lamentele dei residenti, ma questa volta gli abitanti di via delle fosse hanno preteso un’incontro in Comune.

Dopo l’attesa il confronto con il sindaco Paola Villa e gli assessori Orlando Giovannone all’Ambiente e Pasqualino Forte ai Lavori Pubblici. Nella sala del Comune una delegazione di coloro che fin dalle prime ore della mattina erano in strada a protestare.

Poca soddisfazione a seguito del confronto, alcune garanzie legate all’approvazione del rendiconto finanziario e i problemi messi sul piatto dai residenti, che hanno spiegato sia alla prima cittadina che ai dirigenti le difficoltà, da quelle serie in caso di emergenza per l’arrivo di mezzi di soccorso, a quelle logistiche, con le problematiche legate anche semplicemente al trasporto della spesa nelle proprie abitazioni.