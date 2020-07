Gaeta, i controlli di dei Carabinieri del fine settimana

Controlli straordinari del territorio, una persona denunciata per guida in stato di ebbrezza alcolica, quattro segnalate all’autorità prefettizia per possesso di sostanze stupefacenti, effettuate perquisizioni, elevate contravvenzioni.

In data 4-5 luglio 2020, nell’ambito del territorio di Gaeta, nel corso di predisposti servizi di controllo del territorio finalizzati a contrastare i reati in genere, i Carabinieri dei vari reparti impegnati della locale Tenenza, deferivano in stato di libertà una persona per guida in stato d’ebbrezza alcolica. Il predetto controllato alla guida della propria autovettura veniva sottoposto all’etilometro e riscontrato con un tasso alcolemico pari a 1,58 g/l. Nell’occorso veniva ritirata la patente di guida.

Nel medesimo contesto operativo, venivano:

segnalate 4 persone all’autorità Prefettizia per possesso di sostanze stupefacenti del tipo hashish per un totale di 3,5 grammi. la sostanza veniva sottoposta a sequestro ammnistrativo.

venivano inoltre: