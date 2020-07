Covid-19, il caso a Minturno: tamponi a tappeto e ricostruzione del link

Si lavora alla ricostruzione del link epidemiologico sul caso di Minturno di positività al nuovo coronavirus emerso ieri nel bollettino dell’Asl di Latina.

A seguito del primo caso riscontrato dopo molte settimane in cui il sud pontino era rimasto fuori dal bollettino dell’Asl di Latina, il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli ha spiegato attraverso i propri profili social come già si stanno effettuando numerosi tamponi i cui risultati si sapranno nelle prossime ore. Ma soprattutto ha precisato che, pur senza allarmismi, il modo migliore per proteggersi è l’utilizzo della mascherina.