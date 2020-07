Schianto in moto, incidente mortale sull’Appia. Perde la vita un 52enne

Sabato sera tragico, lungo l’Appia: ha perso la vita un pontino di 52 anni, con la moglie rimasta gravemente ferita. La vittima dell’ultimo incidente avvenuto sulla statale è Giuseppe Polvere, residente a Cisterna di Latina.

Viaggiava in sella a una Harley Davidson che intorno alle 22.30 si è scontrata per cause da accertare formalmente con una Lancia Y guidata da un giovane romeno, rimasto ferito in maniera non grave, come l’amico che si trovava seduto sul lato passeggero.

Il sinistro rivelatosi fatale si è verificato all’altezza del chilometro 45, nel territorio del Comune di Velletri. La consorte di Polvere, una 55enne, dopo i primi soccorsi è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove si trova in prognosi riservata.

Oltre ai sanitari del 118, sul luogo teatro dello schianto hanno operati gli agenti della polizia stradale di Albano, cui sono stati delegati gli accertamenti sull’accaduto.