Perde il controllo dell’auto e finisce contro una casa

Incidente stradale, nel primo pomeriggio di domenica, a Minturno. Si è verificato in via Simonelli, strada oggetto di diverse segnalazioni da parte de residenti proprio per via di una presunta pericolosità sopra la norma.

Nell’occasione, una Peugeot 107 proveniente da Marina di Minturno e condotta da una ragazza ad un tratto per cause da accertare è finita fuori controllo, sbandando e finendo per impattare violentemente contro un’abitazione.

Uno schianto che ha distrutto il muretto perimetrale della casa, nonché abbattuto i contatori di acqua e gas. Giunti sul posto i sanitari, la guidatrice è stata trasportata presso l’ospedale Dono Svizzero di Formia per accertamenti.

Oltre agli uomini del 118, in via Simonelli hanno operato gli agenti della Municipale e i vigili del fuoco.