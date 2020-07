Incidente sulla Flacca: schianto all’altezza del cimitero di Sperlonga

Pauroso incidente, nel tardo pomeriggio di domenica, lungo la Flacca. Si è verificato nel comune di Sperlonga, all’altezza del cimitero. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, uno scooter e una Toyota Yaris.

Ad avere la peggio, secondo le prime verifiche una giovane in sella al due ruote: nonostante tutto, a quanto pare non versa in gravi condizioni.

Dopo l’allarme sul luogo del sinistro, oltre al personale della Municipale, si è portato quello sanitario.