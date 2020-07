Incidente sul cavalcavia della Flacca, si scontrano moto e auto

Non solo quello registratosi a Sperlonga. Domenica sulla Flacca si è verificato un secondo incidente, che ha visto coinvolte per cause da accertare una Fiat Punto e una motocicletta Bmw: la due ruote ha impattato contro la parte posteriore dell’auto.

Il sinistro è avvenuto all’altezza del chilometro 26.100 della regionale, lungo il cavalcavia dell’Ariana, nel comune di Gaeta.

I rilievi ed il servizio di viabilità sono stati curati dagli agenti della polizia municipale.