Sabaudia, salvato un esemplare di gheppio ritrovato con un’ala spezzata

Sono stati alcuni residenti nella frazione di Molella nel Comune di Sabaudia a recuperare un esemplare di gheppio con un’ala spezzata. Poi la macchina dei soccorsi si è messa in moto. Sul posto sono intervenuti i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri che hanno recuperato il rapace. Poi il trasferimento presso il Centro recupero fauna selvatica dove i Carabinieri Forestali hanno preso in cura il gheppio, un esemplare maschio.

Questo intervento è solo l’ultimo nel giro di poche ore effettuato dai volontari Anc Sabaudia. Molti gli interventi effettuati tra cui quello in via della Lavorazione dove i volontari coordinati dal maresciallo Cestra hanno fatto da supporto ai Vigili del Fuoco per spegnere un grosso incendio sterpaglie.