Processo Olimpia, 35 imputati sono stati rinviati a giudizio

Due assoluzioni e 35 rinvii a giudizio. Si è conclusa così l’udienza preliminare per gli imputati nel processo “Olimpia”, relativo alla presunta costituzione di due organizzazioni criminali all’ombra del Comune di Latina durante la consiliatura di Giovanni Di Giorgi.

Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina, Giorgia Castriota, ha assolto l’imprenditore ed ex consigliere comunale Vincenzo Malvaso, difeso dall’avvocato Renato Archidiacono, e la ex dirigente comunale Elena Lusena, che avevano chiesto di essere giudicati con rito abbreviato e dunque allo stato degli atti.

Disposto invece un processo per gli altri 35 imputati.

Per quanto riguarda nello specifico Malvaso, il giudice Castriota ha ritenuto che il fatto non sussiste circa l’ipotesi della costituzione di un’associazione per delinquere relativa alla gestione dell’urbanistica e che, relativamente alla palazzina di via Piave che sarebbe stata realizzata a colpi di abusi, che non potesse essere giudicato due volte per la stessa vicenda.

Secondo il pm Giuseppe Miliano, durante la consiliatura Di Giorgi attorno al Comune di Latina era stata costituita un’associazione per delinquere impegnata a favorire illecitamente il Latina Calcio e una seconda associazione per delinquere dedita appunto a fare affari sporchi nel settore dell’urbanistica. Una serie di appalti sarebbero inoltre stati assegnati senza fare alcuna gara.

Episodi per cui nel 2016 scattarono anche gli arresti di politici, dirigenti comunali e imprenditori.

E il prossimo 1 dicembre, davanti al Tribunale di Latina, è fissata la prima udienza per l’ex deputato ed ex presidente del Latina Calcio, Pasquale Maietta, l’ex sindaco Giovanni Di Giorgi, l’ex assessore Giuseppe Di Rubbo, l’ex consigliere provinciale Silvano Spagnoli, il dirigente comunale Ventura Monti, l’ex dirigente Alfio Gentili, il funzionario Nicola Deodato, gli imprenditori Paola Cavicchi, Fabio Montico, Massimo Riccardo, Andrea e Sandra Capozzi, Antonio Di Girolamo, Fabrizio Montico, il tecnico Luca Baldini, il notaio Giuseppe Celeste, Luigi Paolelli, Adolfo Antonelli, Antonio Ferrarese, Mario Piovanello, Silvano Manzan, Giuseppe Venturi, Raniero Grassucci, Massimo Palumbo, Roberto Pellegrini, Stefano Pistoia, Giuseppe Baggio, Sergio Fanti, Valter Betti, Giuseppe Macrì, Francesca Rossi, Alessandra Marciano, Claudio Petitti, Giovanni Spada e Stefania De Marchi.