Latina, senza protezioni e distanze anti Covid: chiusi due pub

Nell’ambito dei controlli interforze pianificati nei maggiori centri urbani della provincia, in particolare nei luoghi della cosiddetta “movida”, per la verifica dell’esatta applicazione del DPCM dell’11 giugno 2020 ed il controllo dell’attuazione delle misure di contrasto al rischio di diffusione del virus COVID-19, nella serata di ieri nel capoluogo pontino, nella zona dei pub i poliziotti della questura di Latina hanno sanzionato i titolari di due esercizi commerciali poiché non gestivano affatto adeguatamente gli accessi dei clienti, i quali venivano trovati accalcati sia all’interno dei locali che nei dehors esterni e, in un caso, parte del personale dello staff non indossava i previsti Dispositivi di Protezione Individuale durante il servizio ai clienti.

Per entrambe le attività è stata disposta la immediata chiusura provvisoria per cinque giorni, ai sensi dell’art. 4 D.L. 19/2020, a tutela della salute pubblica.

I controlli straordinari continueranno nei prossimi giorni e nei prossimi fine settimana.