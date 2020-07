I controlli, i verbali e gli arresti: l’operato della Polizia

Sono state denunciate in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, nr. 14 persone per maltrattamenti in famiglia, furto aggravato, truffa, guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, resistenza a P.U. e rifiuto di fornire le proprie generalità, utilizzo fraudolento di carte di credito e traffico di influenze illecite.