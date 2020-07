Elezioni a Fondi, i Giovani Democratici e l’endorsement a De Filippis

Il coordinatore del circolo intercomunale dei Giovani Democratici di Fondi, Monte San Biagio, Lenola entra nella questione elettorale fondana prendendo una posizione netta in appoggio al candidato del centrosinistra Raniero De Filippis.

Ma non solo, il responsabile dei GD Salvatore Venditti va oltre: lanciando in una nota l’appello ai giovani che si rivedono nei valori del centrosinistra. Un appello a impegnarsi in campagna elettorale, a non lasciare che “altri decidano per voi”.

Ma soprattutto una steccata all’Amministrazione comunale in carica e più ancora al centrodestra locale: “Il centrodestra si è indebolito, risultato scontato dopo anni di cattiva amministrazione, scadente sotto diversi punti di vista, e si è frammentato in 3 tronconi”.

Un appoggio, quello dei Giovani Democratici – movimento molto vicino al Pd – che non dovrebbe partorire altre liste in supporto a De Filippis, ma che ha solo un impatto politico.

Il centrosinistra, infatti, salvo colpi di scena, dovrebbe presentarsi alla competizione elettorale con almeno tre liste in coalizione: la civica del candidato sindaco “Camminare Insieme”, quella del Partito Democratico e quella dei Socialisti. In dubbio, ma al momento difficile da immaginare, la formazione di una lista di Italia Viva (il nuovo partito dell’ex premier Matteo Renzi) seppur alcuni esponenti locali potrebbero dare l’appoggio o presentare la candidatura come indipendenti in una delle altre liste.

