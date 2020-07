Covid-19, nuova positività a Cori: trend stabile ma rimane attenzione

Terapia intensiva vuota da pazienti Covid e una pandemia che sembra “ritirarsi” dal territorio pontino, ma in modo solo apparente.

Oggi, ad esempio, il bollettino dell’Asl di Latina evidenzia come seppur non risultano nuovi casi all’azienda sanitaria locale, ieri, è stato notificato da altra Asl un nuovo caso di positività al nuovo coronavirus di un cittadino residente nella provincia di Latina, precisamente a Cori.

“Si raccomanda, infine, ai cittadini di tutta la Provincia – spiegano nella nota dall’Asl – di rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti sulla mobilità delle persone nonché tutte le prescrizioni in materia di rispetto delle distanze, del lavaggio delle mani e del divieto di assembramento. Si ricorda che, allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza.”