Al pronto soccorso del “Goretti” mancano le spinali, ambulanze bloccate

Siamo alle solite. Finito il lockdown e iniziata la stagione estiva, gli incidenti sulle strade si susseguono e il pronto soccorso dell’ospedale “Goretti” è nuovamente alle prese con un alto numero di urgenze da gestire e pochi dispositivi a disposizione.

A mancare in particolare sono le tavole spinali. Con il risultato che le ambulanze del 118, non potendo una volta arrivate in ospedale fare il cambio della spinale, restano bloccate ore al pronto soccorso.

Venerdì scorso l’ambulanza di Pontinia, per tale ragione, dopo aver soccorso un automobilista di 49 anni, vittima di un incidente stradale sulla Migliara 49, è rimasta ferma dalle 16.40 alle 22.20. Dunque quasi sei ore.

E per lo stesso motivo sono rimaste poi paralizzate due ambulanze di Latina.

Neppure l’emergenza Covid sembra essere riuscita a dotare le strutture sanitarie delle risorse necessarie.