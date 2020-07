Parrocchia di San Francesco d’Assisi, le celebrazioni all’aperto

Celebrazioni religiose all’aperto per la Parrocchia di San Francesco d’Assisi: è quanto ha deliberato nella giornata di ieri la Giunta Municipale, accogliendo la richiesta della parrocchia e concedendo l’utilizzo del chiostro di San Francesco nelle giornate di Sabato e Domenica dal mese di Luglio fino a Settembre 2020.

Le ragioni sono presto dette. Presso la chiesa sono stati riscontrati nei mesi scorsi dei problemi strutturali al tetto della struttura e in procinto di effettuare i lavori di straordinaria manutenzione, a seguito di sopralluoghi effettuati dalle autorità competenti e di concerto con la Diocesi di Gaeta, per ragioni di incolumità pubblica la struttura è stata da tempo chiusa temporaneamente. Inoltre, in questo periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 sono state emanate nuove disposizioni restrittive per le celebrazioni eucaristiche.

Con la delibera si è concesso altresì l’uso gratuito di Piazza Alcide De Gasperi per i giorni 15 e 16 Agosto prossimi per la celebrazione all’aperto della Santa Messa serale dell’Assunzione di Maria e di San Rocco. La festività di San Rocco è molto sentita dalla cittadinanza e come tutti gli anni dopo la processione, che quest’anno per motivi sanitari è sospesa, viene celebrata la Santa Messa in piazza De Gasperi.

Per i luoghi delle celebrazioni la parrocchia di San Francesco è tenuta, tra l’altro, al rispetto di tutte le prescrizioni previste dai decreti governativi e dai provvedimenti regionali per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e dovrà assicurare il distanziamento sociale, evitare il formarsi di assembramenti e ogni occasione di possibile contagio, nonché garantire la sanificazione dell’area, delle attrezzature e degli oggetti usati per le celebrazioni.