Leggiamo e pubblichiamo la comunicazione della Asl pubblicata via social: “Chiusura temporanea di 24 ore di Pronto Soccorso, OBI e M.U. DEA I del “Dono Svizzero” di Formia

L’ ASL Latina comunica che in data 7 luglio causa lavori di manutenzione straordinaria, l’attività di Pronto Soccorso verrà limitata all’esecuzione dei codici Rossi (1) e Arancione (2) e alle patologie tempo dipendenti.

Tutto il resto verrà garantito dal PAT di Gaeta.

Il tempo di esecuzione previsto per eseguire tale operazione è di 24 ore circa a partire dalle ore 20:00 del giorno 7 luglio e terminare alle ore 20:00 del giorno successivo.

Presso il PAT di Gaeta, durante l’orario diurno, stazionerà un’ambulanza per poter effettuare i ricoveri.

Sarà compito dell’ARES 118 eseguire un Triage sul territorio al fine di selezionare le patologie che possono afferire a Gaeta”